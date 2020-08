Reggina, le prossime mosse dopo l’arrivo di Rami

La Reggina spara i colpi d’artificio. Prima Jeremy Menez, adesso Adil Rami. A brevissimo anche il giovanissimo Gabriel Charpentier. E non sono finite qui le sorprese in serbo del duo Gallo – Taibi. Altri innesti, alcuni anche di grande eco mediatico, dovrebbero arrivare ancora, ma solo in seguito alle cessioni ormai fondamentali. Su questo fronte, intanto, aumentano le trattative e l’interesse di numerose squadre di serie C per gli attaccanti Sarao e Doumbia, per i difensori Blondett e Marchi.

La Reggina ha praticamente chiuso l’acquisto di Adil Rami campione del mondo nel 2018 con la Francia, in Italia 39 presenze e 4 retti con il Milan nella stagione 2014/2015.

Dopo Rami occhi puntati sull’ attaccante Gabriel Charpentier, che il Genoa ha acquistato dei lettoni dello Spartaks Jurmala e che dovrebbe girare in prestito agli amaranto già in questa settimana.

La punta francese, classe 1999, è reduce da una buona stagione con la maglia dell’Avellino, in Lega Pro con 6 reti in 17 presenze , prima di un brutto infortunio che ne ha condizionato il proseguo.L’attaccante andrebbe a rinfoltire il reparto avanzato della Reggina, essendo under non occuperebbe caselle destinate agli over.

v.i.