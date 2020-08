Guarascio a Tmw: “Mercato Reggina da spaventarsi. Ma poi si gioca 11 contro 11”

Eugenio Guarascio, Presidente del Cosenza, è intervenuto durante la trasmissione “Stadio Aperto”, in onda sulle frequenze di TMW Radio parlando anche di Reggina.

Sul mercato degli amaranto il presidente del Cosenza ha infatti detto: “Solo per i nomi ci sarebbe da spaventarsi! Poi però si gioca undici contro undici, e contano squadra e mister”.

Sulla situazione economica del calcio italiano vista l’emergenza Covid, Eugenio Guarascio ha risposto: “Dovremo parlarne nelle prossime riunioni di Lega: se continua così la pandemia, il futuro del calcio sarà totalmente virtuale, tramite le televisioni. Chi trasmette poi, in base al numero degli spettatori, dovrà rendere conto di questo. Bisogna dare un sostegno economico o questo gioco rischia un tracollo: tra abbonamenti e cose varie, parliamo di cifre importantissimo che mancheranno. Questo discorso vale per la B ma anche per Serie A e C…”.