Arrivano due cessioni in casa Reggina. La società nel pomeriggio ha infatti ufficializzato le operazioni di mercato che riguardano Allan Baclet e Urban Zibert

Allan Baclet si trasferisce al Potenza Calcio a titolo definitivo così come il cartellino del centrocampista Urban Zibert viene ceduto definitivamente al Mantova 1911.

In questi giorni il Ds Massimo Taibi è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Altre novità sono previste a breve.