Reggina, ottimismo per l’arrivo di Rami. Ma probabilmente seguirà una cessione…

Verso il grande colpo. Soffia in questa direzione il vento di mercato in casa Reggina, dove nelle prossime settimane potrebbe arrivare il campione del mondo (2018) Adil Rami. Il possente difensore francese sta pensando alla proposta degli amaranto, che hanno messo sul piatto un biennale importante.

In casa Reggina si attende una risposta, che a differenza delle aspettative potrebbe arrivare molto presto. “Nei prossimi quattro-cinque giorni” è il lasso di tempo in cui è attesa la decisione dell”ex Milan, così come annunciato dalla Gazzetta del Sud, che continua: “la linea prevalente continua ad essere quella del cauto ottimismo”.

All’eventuale arrivo del difensore franco-marocchino (o comunque di un altro centrale over), tuttavia, con molta probabilità seguirà una partenza dal momento in cui aumenterebbe il numero di difensori over (5). “Qualora Taibi riuscisse nel colpaccio – si legge – prende sempre più corpo l’ipotesi cessione di uno tra Daniele Gasparetto e Davide Bertoncini (nel secondo caso, Avellino e Vicenza continuano a restare alla finestra)”.