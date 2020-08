Reggina, passi in avanti per Rami

L'arrivo dell'esperto e monumentale difensore francese porrebbe fine al mercato in entrata degli over in difesa

Un (altro) colpo internazionale per la Reggina di Luca Gallo. E’ quello che ha annunciato lo stesso presidente amaranto nel corso della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, facendo sognare ulteriormente i tifosi reggini, che adesso dovranno aspettarsi un altro grande colpo stile Ménez.

Il nome emerso, come scritto ieri, è quello di Adil Rami, difensore franco-marocchino ad oggi svincolato in seguito all’esperienza russa con il Sochi. La trattativa va avanti da settimane e durante ognuna di queste ultime in casa Reggina si è sempre avuta la sensazione che la firma sarebbe potuta arrivare da un momento all’altro.

Ad oggi, una decisione definitiva da parte dell’ex calciatore del Milan non è ancora arrivata, ma secondo la Gazzetta del Sud si sarebbero registrati dei passi in avanti a riguardo. ”La trattativa per arrivare al difensore francese campione del mondo nel 2018 – si legge – ha fatto registrare qualche ulteriore passo in avanti: è ancora prematuro sbilanciarsi sull’esito finale, ma la sensazione è che si sia arrivati un gradino oltre rispetto alla situazione da ‘cinquanta e cinquanta’ di ieri”.

La risposta definitiva di Rami (al quale sarebbe stato offerto un importante contratto biennale) potrebbe arrivare entro la fine di questo mese. Non resta che attendere notizie dal territorio transalpino…