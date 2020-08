Reggina-Di Chiara, Corazza e non solo: offerte altre contropartite tecniche al Perugia

Emergono ulteriori novità sul possibile scambio Di Chiara-Corazza con il Perugia. Il forte esterno sinistro, che il Grifone ha riscattato automaticamente dal Benevento in seguito alla prima presenza nel girone di ritorno, sarebbe valutato circa un milione di euro da parte del presidente Santopadre.

La Reggina non ha assolutamente intenzione di sborsare tutto questo denaro, ma piuttosto di intavolare uno scambio appetibile per il club umbro. Non solo Corazza, come riportato nella giornata di ieri, ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, anche altre contropartite. Il ds Taibi, infatti, per arrivare a Di Chiara ha proposto anche uno-due elementi tra quelli messi sul mercato, oltre al sopracitato ‘Joker’ Corazza.

“Gli umbri stanno valutando i profili dei calciatori in questione – si legge – a breve si potrebbe entrare nella fase cruciale. In caso di fumata nera, gli amaranto andranno comunque a caccia di un laterale sinistro, mentre per Corazza resterebbe sempre aperta la doppia opzione Palermo-Modena”.