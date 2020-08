Ex Reggina, ufficiale: Barillà firma con il Monza

Il calciatore reggino di trasferisce in Brianza alla corte di Berlusconi: contratto biennale

Altro grande colpo di mercato da parte del Monza di Silvio Berlusconi, che ha da poco ufficializzato il sesto innesto in questa sessione di calciomercato. Si tratta dell’ex Reggina Antonino Barillà, reggino doc in forza al Parma, in Serie A, nelle ultime stagioni.

La trattativa era già chiusa da qualche giorno, con il centrocampista 32enne che fa dunque ritorno in Serie B e che nel prossimo campionato affronterà anche la sua ‘ex’ Reggina (che, sottolineamo, non lo ha mai considerato un obiettivo di mercato).

Di seguito, l’annuncio ufficiale del Monza:

Sesto rinforzo estivo per il Monza: dal Parma arriva a titolo definitivo Antonino Barillà, che ha firmato un contratto fino al 30/6/22.

Un giocatore di grande esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia e 280 in serie B.

Nato a Reggio Calabria l’1 aprile 1988, il centrocampista è cresciuto nella Reggina con cui ha debuttato in serie A a 18 anni. Dopo una breve parentesi alla Sampdoria e tre stagioni in serie B col Trapani ha riconquistato la A col Parma, che lascia dopo tre anni con 85 presenze e 8 gol.

Nel suo curriculum anche 7 gettoni in Nazionale Under 21 con 2 reti.

Un altro grande colpo per il nuovo Monza!