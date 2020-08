Reggina: Zibert-Carpi, Taibi a lavoro. Il Palermo vuole Corazza, l’estero chiama De Francesco

Non solo mercato in entrata. In casa Reggina resta caldo anche il fronte uscite, con il ds Massimo Taibi a lavoro per trovare la miglior sistemazione possibile a coloro i quali non rientrano nei piani del club e che dunque dovranno lasciare Reggio Calabria. La lista è corposa e ad oggi non vi è stato alcun movimento ufficiale che riguardi i partenti, tra tentennamenti, rifiuti e voglia di attendere ancora del tempo con la speranza di ricevere un’offerta migliore.

Proprio in queste ore – riferisce Gazzetta del Sud – Massimo Taibi incontrerà i dirigenti del Carpi, per cercare di trovare una soluzione in merito al passaggio in biancorosso di Urban Zibert. Il centrocampista sloveno era ad un passo dalla neopromossa Turris, prima che avvenisse un intoppo. Adesso, si spera che vada in porto la possibile cessione al club biancorosso.

Secondo quanto scrive la stessa Gazzetta del Sud, vi sono degli aggiornamenti anche sulle posizioni di Simone Corazza e Alberto De Francesco. ”Il Palermo – si legge – ha agganciato il Modena per quanto concerne la corsa a Simone Corazza: il grande entusiasmo che si respira in Sicilia gioca a favore dei rosanero, mentre l’ottimo rapporto tra l’attaccante ed il ds Luca Matteassi, potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso gli emiliani. Alla fine, come sempre avviene in questi casi, la differenza dovrebbe comunque farla l’offerta economica”.

”A proposito di offerte economiche – continua – se quelle provenienti dall’Italia non dovessero risultare più consistenti da qui alle prossime settimane, Alberto De Francesco potrebbe lasciarsi attrarre dalle sirene estere, dando la priorità agli spagnoli dell’Hercules”.