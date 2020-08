Reggina, ufficiale il primo colpo in difesa: Stavropoulos è amaranto

Dimitrios Stavropoulos è il primo rinforzo in difesa per la Reggina edizione 2020/21. Greco, 23 anni (rientra nella lista under) e dalla stazza fisica imponente (come certificano i suoi 191 centimetri di altezza), è reduce dall’esperienza al Panionios, nella Serie A greca. Dopo Ménez, Lafferty, Crisetig, Plizzari e Peli, è il sesto colpo messo a segno dal ds Taibi.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club amaranto:

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Dimitrios Stavropoulos. Il difensore si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto fino al 30 giugno 2022.

Nato ad Atene l’1 maggio del 1997, Dimitrios muove i primi passi con il pallone nelle giovanili dell’Olympiacos prima e del Panionios.

E’ proprio con la squadra di Nea Smirni che Stavropoulos esordisce tra i grandi, disputando complessivamente 76 partite e realizzando 4 reti.

A Dimitrios un caloroso benvenuto nella famiglia Reggina!