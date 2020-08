Reggina, si prepara il colpaccio Rami: la storia del francese campione del mondo

Metti un campione del mondo a Reggio Calabria, in una squadra fresca di promozione in Serie B che già annovera elementi come Gérman Denis, Jérémy Ménez, Kyle Lafferty, Reginaldo Ferreira da Silva e tanti altri. Metti, in particolar modo, Adil Rami alla Reggina. Un super colpo di mercato internazionale, nonché quello che ha annunciato il presidente amaranto Luca Gallo, rispondendo ad una domanda di ReggioNelPallone.it, in occasione della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria reggina.

I contatti tra gli amaranto e l’entourage del calciatore sono in corso da diverse settimane, tantoché la dirigenza calabrese è in attesa di una risposta definitiva oramai da qualche settimana. Il difensore francese è reduce da una breve parentesi russa con il Sochi, club con il quale non è mai sceso in campo a causa dell’emergenza Coronavirus e con cui ha rescisso il proprio contratto a causa dei mancati pagamenti dello stipendio da parte del club in tale periodo.

GLI INIZI- Rami è un centrale difensivo 34enne, nato a Bastia, in Corsica. Ha origini marocchine, un fisico possente ed una forza travolgente. Nasce centrocampista, posizione nella quale milita durante la sua prima esperienza a Fréjus, nel club dillettantisco dell’Étoile Sportive Fréjusienne, poi viene anche schierato come attaccante, fino a quando, per via dell’infortunio di un suo compagno, viene fatto arretrare in difesa, da dove non si mosse più. In seguito alla separazione dei genitori fu costretto a cercarsi un lavoro, che riesce ad intrecciare alla sua passione: di mattina meccanico, nel pomeriggio gli allenamenti con la squadra.

LA CHIAMATA DEL LILLE- Dopo un buon rendimento nella terza serie francese, lo nota il Lille, che nel 2006 lo acquista per 10 mila euro. L’intuizione è di Rudi Garcia, che crede in lui e lo fa esordire in prima squadra, in Ligue 1, negli ultimi due mesi della stagione 2006/07. Milita nel club francese fino all’annata 2010/11, quando si laurea campione di Francia per aver vinto campionato e coppa francese. Nel mezzo, il debutto in Europa League. Chiude l’esperienza al Lille con 129 presenze e 8 reti.

DALLA FRANCIA ALLA SPAGNA- Nell’estate del 2011 approda al Valencia (dopo aver firmando un quadriennale nel gennaio precedente). Con gli spagnoli gioca sia la Champions che l’Europa League, prima di essere messo sul mercato (il 4 ottobre 2013) durante la sua terza stagione in Spagna, in seguito ad una sospensione dello stipendio a causa di alcune dichiarazioni contro l’allenatore e la squadra. Qui sono due le reti in 61 presenze.

L’ARRIVO IN ITALIA ED IL RITORNO IN SPAGNA- Alle porte c’è il Milan, che sfrutta l’occasione e si accorda con il Valencia per il prestito con diritto di riscatto. In rossonero dal gennaio 2014, con un certo Jérémy Ménez come compagno di squadra, totalizza 18 presenze e 3 reti, ottenendo un rendimento di grande livello. Galliani lo vuole a tutti i costi ed al termine della stagione lo acquista a titolo definitivo. In quella seguente, tuttavia, qualche problema con Inzaghi gli ha impedito di vedere il campo per più di ventuno volte (nelle quali segnò una rete). La stagione seguente torna in Spagna e approda al Siviglia, dove milita dal 2015 al 2017 (nel mezzo, un secondo posto agli Europei del 2016 con la nazionale francese), totalizza 49 presenze e vince la sua prima Europa League.

FRANCIA E TURCHIA- Altri due anni li trascorre in Francia, dove fa ritorno dopo sei anni. Firma con il Marsiglia e ritrova Rudi Garcia, con il quale arriva in finale di Europa League (persa contro l’Atletico Madrid) nel 2018, anno in cui si laurea campione del mondo con la Francia. Qui, dopo 49 presenze e 2 reti in due stagioni, viene licenziato nell’agosto 2019 per aver partecipato ad un programma televisivo saltando gli allenamenti con l’alibi di essere infortunato. Qualche settimana dopo firma con il Fenerbache, dove però gioca una partita in campionato e sei in coppa, prima di rescindere nel febbraio scorso.

Adesso Rami è svincolato dal 27 maggio scorso in seguito alla parentesi in Russia di cui abbiamo parlato all’inizio. La Reggina potrebbe essere la sua nuova destinazione, per un colpaccio di caratura internazionale che manderebbe ancor di più in estasi i tifosi reggini.

a.c.

(Foto: sportfair)