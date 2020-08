Serie D, c’è anche Gianluca Savoldi tra i candidati alla panchina del Castrovillari

In vista della stagione che condurrà al centenario, il club del Presidente Agostini valuta anche il profilo dell'ex attaccante, grandissimo protagonista nell'annata che vide la Reggina centrare la seconda promozione in serie A.

Un tris di ex Reggina per la panchina del Castrovillari. Oltre ai profili di Rolando Bianchi ed Ivan Franceschini, secondo quanto riporta il sito nuovacosenza.com, il club rossonero starebbe valutando anche quello di Gianluca Savoldi. Savoldi ha lasciato grandi ricordi in Calabria, trascinando a suon di gol, nel corso della sua carriera da calciatore, il Cosenza prima e la Reggina poi (in riva allo Stretto, tutti i tifosi amaranto ricordano la rete siglata al San Paolo di Napoli, decisiva ai fini della seconda promozione in serie A).

L’ex bomber, da qualche anno, ha deciso di intraprendere l’avventura in panchina: al suo attivo, le esperienze nel settore giovanile della Pro Sesto, oltre ad una parentesi in Svizzera.

Dopo aver ben figurato con i giovani, dunque, Savoldi potrebbe vivere la prima stagione nel calcio dei “grandi”: entro questa settimana, se ne dovrebbe sapere di più.