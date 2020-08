Reggina, Gallo cittadino onorario di Reggio Calabria: il comunicato

Si è svolta questo pomeriggio, intorno alle 18 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Luca Gallo, da parte del primo cittadino Giuseppe Falcomatà.

Di seguito, il comunicato della società amaranto a riguardo con le motivazioni di tale conferimento:

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà ha conferito la Cittadinanza Onoraria al presidente Luca Gallo. Queste le motivazioni:

• per gli importanti traguardi che grazie al suo impegno e alla sua passione, sono stati raggiunti dalla squadra di calcio cittadina della Reggina

• per aver portato la Reggina alla promozione al campionato di calcio di serie B, ridando ai tifosi e alla cittadinanza tutta, da tempo in attesa di tale promozione, enorme entusiasmo nei confronti di una squadra che da sempre rappresenta un simbolo di appartenenza per tutta la comunità cittadina

• per la dedizione e la determinazione di un uomo che ha scelto di investire tutte le sue energie nei valori dello sport e nel territorio della Città di Reggio Calabria, credendo nella squadra cittadino e innescando, insieme al ritrovato entusiasmo per la Reggina, un percorso di riscatto sociale e di sviluppo economico del territorio, da cui è scaturita anche la creazione di numerosi nuovi posti di lavoro.

“Sono molto felice, molto emozionato” – dichiara il massimo dirigente amaranto. “Quando ho ricevuto la notizia di questo conferimento direttamente dal Sindaco – aggiunge il presidente Gallo – non mi vergogno a dirlo, ma mi sono commosso. Questa è certamente una delle cose più belle che mi siano capitate in vita mia, non credo assolutamente di meritarla, non posso altro che ringraziare tutti, spero di meritarmelo da adesso in poi”.