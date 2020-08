Reggina, Gallo a RNP: “Pronto un colpo di livello internazionale”

Clamorosa dichiarazione di mercato del presidente della Reggina, Luca Gallo, durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria presso la Sala dei Lampadari a Palazzo San Giorno.

Alla presenza del sindaco Falcomatà e del delegato allo sport Latella, il patron amaranto, rispondendo ad una domanda di ReggioNelPallone.it, ha sganciato un ulteriore bomba di mercato che farà sognare ancor di più i tifosi reggini.

“Cosa dovranno aspettarsi i tifosi della Reggina? Altri colpi – ha detto Gallo – ma anche uscite, come è logico che sia. Ci saranno ulteriori colpi in entrata, spero di riuscire a farne uno di grosso calibro, forse questa settimana potrebbe essere quella giusta. Il mercato è costantemente in evoluzione, ma c’è una trattativa con un giocatore molto importante a livello internazionale che di settimana in settimana sembra essere sempre vicino alla firma, che poi però non arriva. Speriamo di riuscire a definire il tutto questa settimana”.

Antonio Calafiore