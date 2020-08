Serie B, Spezia nella storia: per la prima volta in A. Il Frosinone sfiderà la Reggina

Con la gara di ritorno della finale playoff tra Spezia e Frosinone si è chiuso il campionato di serie B. La squadra di Italiano per la prima volta nella storia festeggia la promozione nella massima serie

Cavalcata straordinaria per le aquile impegnate in un durissimo campionato come quello di B, reso ancora più difficile dalla lunga pausa per il lockdown. Lo Spezia ha perso di misura il ritorno contro il Frosinone (gol di Rohden al 62’) ma guadagnano la terza poltrona per la massima serie avendo vinto in trasferta con lo stesso risultato e avendo avuto un miglior piazzamento in campionato.

Il Frosinone rimane in serie B e sarà tra le avversarie della Reggina nel prossimo campionato cadetto