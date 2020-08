Reggina, un obiettivo a centrocampo rischia di sfumare. Ecco perchè

Il cambio di panchina a Bari potrebbe far sfumare la trattativa

Uno degli obiettivi di mercato della Reggina, Michael Folorunsho, rischia di sfumare.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, infatti, la strada che porta al centrocampista del Napoli, in prestito al Bari si è fatta complicata.

“Il club dello Stretto aveva posto le basi per l’arrivo del possente centrocampista, girato al Bari dal Napoli la scorsa estate, attraverso un prestito biennale – scrive Gazzetta del Sud – . Allo stesso tempo, il buon esito dell’operazione dipendeva molto dalla conferma di Vivarini sulla panchina dei pugliesi, dal momento che il classe ’98 era stato utilizzato con il contagocce dallo stesso trainer marchigiano. Contrariamente alle previsioni, tuttavia, Vivarini è ad un passo dall’esonero, con la società di De Laurentis jr pronta ad affidare la guida dei “galletti” ad Auteri: un ribaltone tecnico, che potrebbe far sfumare l’arrivo di Folorunsho in Calabria”.

La Reggina comunque attende l’evolversi della situazione in casa Bari senza fretta.