Reggina, Crisetig alla Gazzetta dello Sport: “Onorato di vestire questa maglia”

Lorenzo Crisetig alla Reggina: è arrivata anche l’ufficialità.

Una trattativa lunga iniziata a Marzo come lo stesso centrocampista ha confermato alla Gazzetta dello Sport in una intervista pubblicata questa mattina.

Reduce dall’avventura in Spagna al Mirandes, Lorenzo Crisetig è già a disposizione di Toscano per questa nuova avventura: “Fare un’esperienza all’Estero è sempre stato un mio pallino. Se non ci fosse stata la Reggina non sarei tornato in Italia” ha detto il centrocampista friulano.

I primi contatti con la Reggina “tra marzo e aprile, tutti gli incastri sono andati nel vero giusto. Alla fine abbiamo definito l’operazione senza grossi problemi con il Mirandes. Quando il club amaranto mi ha contatto non ho esitato a parlarne perché la Reggina sta facendo le cose per bene e vuole continuare a recitare un ruolo importante. Sono onorato e contento di indossare questa maglia”.

Positivo l’impatto con l’ambiente Reggina, con il presidente Luca Gallo ed il tecnico Toscano: “E’ stato un incontro positivo. E’ gente che lavora, che vuole portare più in alto possibile la squadra“.

Obiettivi già definiti per un centrocampista che ha all’attivo cinque campionati di serie A e quattro di serie B con diverse maglie tra cui quelle del Crotone e del Bologna, con la Reggina sarà una nuova storia:

“Vogliamo solo cercare il meglio possibile, migliorarci e fare molti fatti sul campo, lavorare tanto e allenarsi al meglio“.