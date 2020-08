UFFICIALE: Reggina, Lorenzo Peli è amaranto

Il calciatore bergamasco è il primo rinforzo under per Toscano: l'annuncio del club

Rinforzo under di qualità per la fascia destra della Reggina, che da oggi potrà contare ufficialmente anche su Lorenzo Peli. L’esterno destro classe 2000 arriva in prestito secco dall’Atalanta e si appresta a disputare il suo primo campionato di Serie B (nella scorsa stagione la prima esperienza tra i professionisti con il Como). Si tratta del primo innesto under per la Reggina 2020/21 (ancora non è stato ufficializzato Plizzari).

Di seguito, il comunicato del club amaranto:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta BC per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Peli. L’esterno classe ’00 si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco.

Nato a Seriate, un comune in provincia della città di Bergamo, il 24 gennaio 2000, Lorenzo cresce nel settore giovanile della Dea, mettendo in mostra una buona gamba ed evidenti doti tecniche.

L’esordio tra i professionisti arriva nel corso di questa stagione. Con il Como, squadra che ne deteneva temporaneamente le prestazioni sportive, colleziona in totale 20 gettoni tra campionato e coppa, sfornando 4 assist decisivi.

Da quest’oggi Lorenzo Peli entra nella famiglia amaranto. Benvenuto!