San Luca, altri innesti di lusso per una Serie D da protagonista

Altri rinforzi di qualità per mister Criaco, il quale potrà contare sull'esperto De Miranda e sul giovane Leveque, ex Potenza e Rende in C

Non smette di sorprendere il mercato del San Luca, che a suon di nomi altisonanti sta iniziando a ritagliarsi un ruolo da sicuro protagonista nella Serie D 2020/2021.

Il club giallorosso continua ad ufficializzare nuovi arrivi, tutti elementi in grado di fare la differenza nel proprio ruolo. L’ultimo rinforzo in ordine di tempo annunciato dalla compagine aspromontana è Pablo De Miranda, difensore argentino classe ’86, arrivato dal Celaya, formazione della seconda serie messicana. Come riporta il sito ufficiale del San Luca, De Miranda vanta oltre 400 presenze nei campionati professionistici sudamericani e ha indossato maglie importanti come quelle del Ferrocarril Oeste e dei boliviani del Blooming.

Ancora prima di De Miranda, i giallorossi si erano assicurati un altro elemento di qualità ed esperienza che ben conosce il campionato di D, e non solo. Si tratta di Alessio Leveque (nell’immagine principale, in gol nel 2016 con la rappresentativa Allievi della Calabria), locrese, classe ’99, centrocampista con caratteristiche offensive e un buon fiuto per il gol, cresciuto nel Roccella con la quale ha debuttato in Serie D, iniziando poi un cammino che lo ha riportato nuovamente in amaranto nell’ultima stagione. In mezzo, la vittoria della Coppa Italia Primavera con il Torino e le importanti esperienze in Serie C con Akragas, Potenza e Rende.