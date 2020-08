Reggina, in attacco l’obiettivo è Falcinelli. Ma prima bisogna cedere

Ultime News

Non smette di sorprendere il mercato del San Luca, che a suon di nomi altisonanti sta iniziando a ritagliarsi un ruolo da sicuro protagonista nella Serie D 2020/2021. Il club giallorosso continua ad ufficializzare nuovi arrivi,...

Reggina

Rinforzo under di qualità per la fascia destra della Reggina, che da oggi potrà contare ufficialmente anche su Lorenzo Peli. L’esterno destro classe 2000 arriva in prestito secco dall’Atalanta e si appresta a...