Reggina, alla scoperta di Lorenzo Peli: la freccia bergamasca che ha stregato Taibi

C’è chi già lo considera un elemento dell’Atalanta del futuro, di quella ‘Dea’ che oggi somiglia tanto ad una favola e che solo pochi giorni fa si giocava l’accesso alla semifinale di Champions League contro i campioni di Francia del Paris Saint Germain. Sicuramente Lorenzo Peli sarà rimasto incollato al televisore per tutti i 120 minuti e, da buon bergamasco che di professione fa il calciatore, si sarà immaginato almeno una volta all’interno di quel rettangolo da gioco, al fianco dei suoi compagni, sotto le direttive del Gasp, a rappresentare una città intera. Ha vent’anni ma le ambizioni non gli mancano, così come il talento, lo stesso che ha stregato Massimo Taibi, il quale ha iniziato a monitorarlo in tempi non sospetti (in pieno lockdown) riuscendo a portarlo alla Reggina, in prestito dall’Atalanta. Peli è un classe 2000, nato a Seriate (BG) il 24 gennaio; ventiquattro ore prima, giorno 23, a Reggio Calabria si era giocata Reggina-Juventus (0-2) in un ”Granillo” stracolmo, proprio con lo stesso Taibi a difendere la porta degli amaranto.

GLI INIZI- E’ nato a Seriate, ma ha cominciato a giocare a pochi chilometri più a sud, a Ghisalba. Ad avvicinarlo al mondo del calcio è stato papà Gianluca, ex calciatore che riuscì anche ad arrivare tra i professionisti, in Serie C, con il Palazzolo. Dunque, di padre in figlio. La Ghisalbese è stata la prima squadra di Lorenzo, quella che lo ha accolto all’età di quattro anni e lasciato a nove, per un’esperienza che lo ha fatto crescere ma soprattutto con la quale si sono intravisti i primi sprazzi di talento. ”Mi allenavo con bambini anche di tre anni più grandi”, dichiarò in un’intervista.

LE SFIDE CON PAPA’- Come tutti i bambini, la passione per il calcio di Peli viene coltivata anche al di fuori del rettangolo verde: al parchetto vicino casa con un pallone e con papà Gianluca, emulando l’idolo Kakà, del quale “comprava tutte le sue maglie”. Entrambi con la fascia destra come posizione preferita, in cui puntare e saltare l’uomo rappresenta una caratteristica del ruolo. “Mi diceva di puntarlo e io dovevo cercare di dribblarlo”. Poi le scommesse, sempre al parchetto: “Mi lanciava delle belle sfide: se arrivi a 50 palleggi ti faccio un regalo e ti compro un pallone nuovo”.

L’ATALANTA, ORGOGLIO DI FAMIGLIA…- Ma l’obiettivo di Peli, sin da piccolo, è sempre stato uno: giocare nell’Atalanta. Continui provini già dagli 8 anni e qualche squadra che accennò all’interesse per il ragazzo, per il quale la sua squadra del cuore restava la priorità. A nove anni l’approdo nella società orobica, un piccolo grande sogno che si avvera. Con la ‘Dea’ vince uno scudetto ed una Supercoppa U17 (da sotto età) ed uno scudetto con la Primavera 1 nella stagione 2018/19, gioca con gente del calibro di Alessandro Bastoni e Dejan Kulusevski ed ha anche il privilegio di vivere da vicino il mondo della prima squadra nerazzurra. ”Ho avuto la fortuna di allenarmi con loro, la prima cosa che ti colpisce è il ritmo, capisci subito cosa vuol dire giocare in Serie A. Vedere da vicino certi giocatori è impressionante, penso a Iličić che col mancino fa quello che vuole”. Successi e soddisfazioni con la squadra bergamasca, tra entusiasmo ed orgoglio, quest’ultimo soprattutto da parte della famiglia. ”Tutti i miei parenti sono atalantini e per loro è un orgoglio poter dire ‘mio nipote gioca nell’Atalanta’. In particolar modo mio zio Giuseppe, che è tifosissimo e mi portava spesso allo stadio”.

IL SOGNO NEL CASSETTO- Da buon atalantino, il sogno di Lorenzo Peli non può che essere quello di vestire la maglia dell’Atalanta, ma non solo. L’ambizione è quella di diventare qualcosa di più di un semplice calciatore passato dalle fila bergamasche. “Il sogno è quello di riuscire ad esordire in prima squadra, ma il sogno più grande sarebbe quello di restarci per sempre: tutta la carriera con una maglia, diventare capitano. Proprio come ha fatto Bellini. Ma questo è un sogno grande, ora bisogna pensare a un passo alla volta”.

CARATTERISTICHE- Calza a pennello come ala destra in un attacco a tre, così come ha giocato nella Primavera, ma ha dimostrato di sapersi destreggiare molto bene anche come quinto di centrocampo, sempre sull’out destro. È un esterno veloce e dal “piede delicato”, capace di saltare l’uomo e mettere palloni molto interessanti in area di rigore, che spesso si trasformano in assist al bacio per i compagni.

Lo scorso anno la prima esperienza tra i professionisti a Como (20 presenze e 4 assist), quest’anno il salto in B con la Reggina, consapevole di dover correre ancor di più in vista della sontuosa concorrenza.

Ecco Lorenzo Peli: il primo rinforzo under per Toscano, la freccia bergamasca che ha stregato Taibi…

Antonio Calafiore