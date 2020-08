Serie B, il Brescia cambia: risoluzione con Lopez. La Spal riparte con Missiroli

C’è anche l’ex Reggina Simone Missiroli tra i convocati della Spal per la nuova stagione in vista del prossimo campionato di serie B.

Il calciatore cresciuto in amaranto figura nella corposa lista dei convocati diramata dal nuovo tecnico della Spal (appena retrocessa) Pasquale Marino: insieme a Missiroli spazio anche per gli esperti Sergio Floccari e Alberto Paloschi, Castro e Di Francesco. Una rosa quella degli emiliani che spinge la compagine di Marino tra le favorite per la vittori finale del campionato.

Da una retrocessa all’altra: il Brescia ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con Diego Lopez, il quale “ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione” si legge nella nota ufficiale del club. Contatti in corso per individuare il nuovo tecnico per la prossima stagione di serie B.