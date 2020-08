Reggina, l’obiettivo prioritario è sfoltire la lista degli over. Ecco chi potrebbe partire

La Reggina ha bisogno di sfoltire la rosa. In gruppo, considerati gli arrivi di Crisetig (ancora non ufficiale) ci sono quasi trenta giocatori nati dopo il 1 gennaio 1997.

Il regolamento della serie B non consente di superare i 18 tesserati “over”, ed è quindi sul fronte cessioni che dovrà concentrarsi Massimo Taibi per snellire l’organico a disposizione di Toscano e regalare alla Reggina gli ultimi tasselli, magari di qualità ed esperienza.

Mercato Reggina, la situazione in difesa

Ruolo per ruolo sono tanti i calciatori che dovrebbero salutare: ma vuoi per l’ingaggio, vuoi per la crisi economica di molte società di serie C acuita dall’emergenza Covid, vuoi per l’atteggiamento di molti calciatori che vogliono restare a Reggio, poco si muove e la lista di possibili partenti non si svuota. In difesa si cerca sistemazione per Matteo Rubin (33 anni), che lo scorso anno ha collezionato 11 presenze ed un gol in amaranto. Nonostante l’ottima stagione appena conclusa altro calciatore indiziato di cessione è Edoardo Blondett (28) difensore bravo sia nel ruolo di centrale che di esterno, su di lui sono parecchie le società di serie C interessate. Rimane in dubbio la posizione di Daniele Gasparetto (che potrebbe trovare la riconferma in amaranto), mentre Paolo Marchi è in attesa di nuova squadra.

Mercato Reggina, la situazione a centrocampo

Nutrito il gruppo di over a centrocampo, con almeno 4/5 giocatori che potrebbero lasciare la Reggina.

Con insistenza la Turris neo promossa in serie C, corteggia sia Zibert che Nielsen: entrambi sono destinati a lasciare la Reggina. Anche Alberto De Francesco è sul mercato: qualità tecniche ineccepibili e uomo fortemente legato ala città, De Francesco poco rientra nei piani di mister Toscano e potrebbe trovare una nuova esperienza in serie B.Lorenzo Paolucci (23 anni) sarà ceduto in prestito: la Reggina vuole dargli la possibilità di crescere e giocare con continuità ma senza privarsi del cartellino del calciatore. C’è poi da capire il futuro di Ciccio De Rose, capitano amaranto nell’ultima stagione: il giocatore non è tra i cedibili ma, dovesse arrivare all’atleta un’offerta importante, tutto potrebbe cambiare. Ma le probabilità sono basse.

Mercato Reggina, in attacco via in tanti

La situazione del reparto offensivo amaranto è quella più difficoltosa. Sono arrivati infatti Menez, Lafferty e probabilmente ci sarà Charpentier. In lista di cessione Baclet, Sarao, Doumbia, bomber Corazza (che ha tantissime richieste) e anche Reginaldo.

Una volta completate le operazioni in uscita non è difficile pensare l’assalto finale di Massimo Taibi ad un bomber di esperienza e affidabilità per il campionato cadetto.