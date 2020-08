Reggina, svelata la prima amichevole: sarà contro un club di Serie A

Da capire se per i calabresi sarà il primo test pre-campionato (ad oggi pare proprio di si) o vi sarà qualche altra sgambata al Sant’Agata prima della suddetta data. Ciò non toglie che si tratta di un’amichevole di lusso tra i due club, entrambi neopromossi (seppur da categorie diverse) ma con grandi ambizioni di tornare a giocare nel calcio che conta.

Nello scenario dello stadio “Vigorito”, il 12 settembre gli uomini mister Toscano affronteranno la squadra di Filippo Inzaghi. Fischio di inizio fissato alle ore 19 e gara che verrà disputata a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni anti Covid19.

Eccola la prima amichevole pre-campionato della Reggina, uscita allo scoperto in seguito alla comunicazione di quella che sarà la rivale degli amaranto. Si tratta della neopromossa Benevento, fresca del ritorno in Serie A dopo aver dominato lo scorso campionato cadetto.

Prima sgambata in Campania per gli uomini di Toscano

Ultime News