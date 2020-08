Reggina, Peli è arrivato a Reggio Calabria: firma attesa nelle prossime ore

Crisetig nella giornata di ieri, Peli in quella odierna. Altri due calciatori, entrambi con il nome di ‘Lorenzo’, approdano in riva allo Stretto e precisamente a Reggio Calabria, dove per loro si apriranno le porte di una nuova avventura, totalmente a tinte amaranto.

Arrivato in città questo pomeriggio direttamente dalla ‘sua’ Bergamo, Lorenzo Peli si è diretto al centro sportivo Sant’Agata, dove ha incontrato la dirigenza amaranto e gli altri componenti del club. Già raggiunto da qualche giorno, l’accordo per il giovane esterno destro classe 2000 di proprietà dell’Atalanta deve essere solo formalizzato.

Anche per lui, in previsione vi è la solita routine: tampone, visite mediche, firma e primo allenamento con la squadra. Altro volto nuovo in casa Reggina in questa settimana, iniziata da poco ma già caratterizzata dagli arrivi di altri due rinforzi per mister Toscano.