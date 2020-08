Reggina, la squadra di Toscano continua a faticare: il report odierno

Per la giornata di domani è prevista una doppia seduta.

Martedì di doppia seduta di allenamento per la squadra. In mattinata i calciatori hanno svolto attivazione muscolare in palestra. Sul campo, poi, mister Toscano e il suo staff hanno previsto degli esercizi con la palla e un corposo lavoro aerobico.

In casa Reggina si è ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri, dopo i tre giorni di riposo concessi dalla società in virtù del periodo di Ferragosto. E se ieri capitan De Rose e compagni hanno effettuato un’unica seduta, oggi il lavoro è stato doppio. Di seguito, la nota stampa del club con l’oramai consueto report dell’allenamento degli amaranto:

