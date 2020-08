Mercato serie B, Monza scatenato: pronti altri quattro acquisti. Reggina in attesa

Inizia ad entrare nel vivo il mercato di serie b con una squadra assoluta protagonista: il Monza di Silvio Berlusconi, mentre la Reggina attende altri volti nuovi in questa settimana.

Con la conclusione del campionato in attesa dell’ultimo atto tra Spezia e Frosinone per decretare l’ultima promossa in massima serie, il mercato di serie B apre le danze.

La squadra più attiva è sicuramente il Monza che dopo aver piazzato il doppio colpo dall’estero per un attacco stellare, adesso è vicina ad ufficializzare altri quattro nomi: il centrocampista Andrea Colpani e Davide Bettella dall’Atalanta e Michele DiGregorio (Inter). Quest’ultimi due in prestito con diritto di riscatto in favore dei brianzoli e contro riscatto per i rispettivi club di appartenenza. Mentre anche l’affare Barillà si concluderà a breve: al rientro dalle vacanze l’ex calciatore della Reggina firmerà con i brianzoli.

Altri movimenti importanti nel mercato di serie B riguardano il bomber del Brescia retrocesso, Alfredo Donnarumma che dopo la buona stagione dovrebbe restare in serie A: Hellas Verona e Parma sarebbero sulle sue tracce.

La Reggina intanto attende i nuovi arrivi, e continua a lavorare sul fronte cessioni.