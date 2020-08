Ex Reggina, Ciccio Modesto sulla panchina della Pro Vercelli

Modesto, classe 1982, con la maglia della Reggina disputò oltre cento partite diventato protagonista specie nell’incredibile salvezza con la penalizzazione di -15 (poi -11), con Walter Mazzarri alla guida. Per l’impresa della stagione 2006/2007 Modesto così come tutta la rosa e lo staff ottennero, successivamente, la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria.

“La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo con Francesco Modesto, che sarà il nuovo allenatore della Prima squadra.

Francesco Modesto , ex esterno sinistro della Reggina inizia una nuova avventura in panchina. La Pro Vercelli ha infatti ufficializzato il suo ingaggio con una nota stampa:

