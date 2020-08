Reggina, il mercato in uscita: Avellino-Bertoncini parte seconda, per Reginaldo…

Si continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni in casa Reggina, dove di certo non mancano le difficoltà. Il ds Massimo Taibi sta cercando di sfoltire gli over in organico (in seguito all’ufficialità di Crisetig ammonteranno a 28, dieci in più del limite previsto), facendo già una divisione tra chi resterà e chi dovrà partire. Di certo non sarà un lavoro facile, dal momento in cui gli ingaggi dei calciatori amaranto non sono proprio alla portata di tutti i club di C (per alcuni, neanche di B).

Sembrava essere la settimana della svolta per le prime cessioni, ma attualmente tutto risulta fermo. E’ saltato il trasferimento di Zibert alla Turris, mentre è rallentata la trattativa tra il Modena e Corazza, con quest’ultimo che vorrebbe aspettare per sperare in una chiamata dalla B. Per gli emiliani, in stand-by anche De Francesco.

Torna alla carica, invece, l’Avellino, che punta fortemente Davide Bertoncini. Secondo Gazzetta del Sud, il club irpino ha indirizzato un’altra offerta alla Reggina, alzando la posta rispetto alla proposta precedente. Il difensore emiliano era stato inserito nella lista degli intoccabili dal ds Taibi, ma inizia a farsi largo l’ipotesi che l’ex centrale del Piacenza potrebbe anche partire qualora ci fossero le condizioni. Tuttavia, ad oggi, tale pista resta difficile (ma non impossibile) da percorrere. Tutto, comunque, dipenderà dalle volontà del club amaranto.

L’Avellino ma non solo. ”Attenzione all’asse col Modena – prosegue il suddetto quotidiano – visto che negli ultimi colloqui con Taibi, relativi a Corazza e De Francesco, i canarini hanno chiesto informazioni anche su Reginaldo. Se ne potrebbe riparlare, soprattutto nel momento in cui, oltre a Charpentier, alla corte di Toscano arrivasse anche Diego Falcinelli”.