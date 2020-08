Reggina, Gasparetto verso la permanenza in riva allo Stretto

Una chance in Serie B. Potrebbe essere il giusto riconoscimento per chi, come Daniele Gasparetto, nonostante le poche apparizioni della scorsa scorsa stagione ha dimostrato davvero tanto, sia in campo che fuori. Lo ha fatto a suon di prestazioni ogni qual volta è stato chiamato in causa, rispondendo ‘presente’ e lavorando in silenzio, partendo dalla panchina dopo aver disputato gli ultimi sei mesi della stagione precedente (2018/19, arrivò l’ultimo giorno del mercato invernale) da leader assoluto della difesa amaranto.

Ha fatto innamorare la piazza di Reggio, che oggi lo considera quasi come un totem del reparto difensivo. Mai banale, sempre efficace. E la Reggina edizione 2020/21, potrebbe contare anche su di lui. A dare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che annuncia come il centrale classe ’88 sia molto vicino alla conferma per la stagione che verrà, dopo un periodo passato in bilico tra la permanenza e la partenza. Le valutazioni relative alla posizione del difensore, si baserebbero su due aspetti: la conoscenza del campionato cadetto (dove Gasparetto ha disputato 160 partite, ottenendo anche una promozione con la Spal) e, appunto, l’atteggiamento esemplare tenuto la scorsa stagione, a dispetto delle poche presenze da titolare.

Le valutazioni a riguardo sono ancora in corso ma la probabilità che il difensore trevigiano militi per la terza stagione consecutiva in riva allo Stretto sono impennate vertiginosamente.