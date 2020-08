”Un altro giovane di grande prospettiva pronto a sposare la causa amaranto – si legge su Gazzetta – il club dello Stretto ha quasi chiuso anche con il calciatore nativo di Bergamo’‘. Si tratta di un difensore classe ’99, cresciuto nel vivaio della Dea, dove ha collezionato successi su successi. In circa tre anni e mezzo è anche passato dal vestire la maglia della Nazionale Under 18 a quella U21, dove ha anche trovato la sua prima rete in azzurro. Di prospettiva ma anche molto duttile Delprato, dal momento in cui oltre a giocare come centrale di difesa (alto 183 cm), ha anche occupato il ruolo di mediano e terzino destro.

Vent’anni, di proprietà dell’Atalanta e destinato a vestire la maglia della Reggina. E’ il caso di Lorenzo Peli, atteso oggi a Reggio Calabria, ma anche di Enrico Delprato. E’ questo il nome nuovo in casa Reggina, svelato a sorpresa dall’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che annuncia come il calciatore sia destinato a vestire la maglia amaranto, rientrando così nel poker di arrivi di questa settimana (oltre a Crisetig, Peli e Charpentier).

Altro giovane di prospettiva, già nel giro della Nazionale Under 21, per Taibi, il quale starebbe chiudendo la trattativa

Reggina, dopo Peli in arrivo un altro under dall’Atalanta: Delprato ad un passo

Ultime News

