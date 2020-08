Stilese, ancora riconferme: Martinez e Sorgiovanni restano in gialloblù

Tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via la preparazione per una Stilese che si affaccia per la prima volta nella sua storia nel massimo torneo dilettantistico regionale.

Dopo la vittoria del campionato di Promozione, il gruppo affidato a mister Panarello è stato in gran parte riconfermato, con i rinnovi contrattuali che si susseguono e lasciano ben sperare per la costruzione di una squadra che possa ben figurare in Eccellenza.

Gli ultimi due rinnovi annunciati in ordine cronologico riguardano il difensore Matteo Sorgiovanni, ex Siderno tra le altre, e l’attaccante argentino Juan Martinez, capocannoniere dell’ultimo campionato di Promozione e pronto per essere protagonista in quel di Stilo per il quarto anno consecutivo, nonostante il serrato corteggiamento da parte di altri club.

Sorgiovanni e Martinez si aggiungono ad altri riconfermati illustri, come l’altro bomber Papaleo e l’argentino Ghergo; si registrano anche il ritorno di capitan Tirotta e gli arrivi di Antonio e Giovanni Marulla, ex Gioiosa, dell’esperto Rocco Minici e dell’ex Roccella Nicolò Deluca.