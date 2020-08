San Luca parla argentino: altro colpo piazzato a centrocampo

Solo grandi nomi per il San Luca, che per la sua prima assoluta in Serie D ha deciso di sbalordire tutti a cominciare dal mercato. Dopo il colpo sensazionale messo a segno con “El Benzinero” Bargas e gli altri due importanti innesti di Danilo Amato e Consalvo Cordova, il club aspromontano piazza in mediana un altro nome pesante.

Si tratta Renzo Spinaci, soprannominato “El Flaco”, centrocampista classe ’93 con una lunga militanza nei principali campionati argentini, Primera Division e Primera Nacional. Ha giocato per diverse stagioni con il club nel quale è cresciuto, il Sarmiento, con una breve parentesi nel Tigre. Nell’ultima stagione, nella serie cadetta argentina, ha indossato le maglie del Los Andes e dell’Estudiantes di San Luis.

Per mister Criaco un tassello di altissimo livello per il nuovo centrocampo giallorosso.