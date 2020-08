Reggina, salta il passaggio di Zibert alla Turris

Sembrava ormai certa la cessione di Urban Zibert alla Turris, ed invece, a sorpresa, il centrocampista sloveno resta ancora in forza alla Reggina.

La trattativa che avrebbe portato Zibert a Torre del Greco era ben avviata, tanto che sembrava imminente l’annuncio della firma sul contratto. Invece, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta del Sud, il centrocampista sloveno avrebbe avuto un ripensamento che ha fatto saltare l’accordo con la formazione campana neopromossa in Serie C.

Secondo la Gazzetta del Sud, “il sodalizio corallino non ha gradito per niente il ripensamento, e non sembra disposto a riallacciare qualsivoglia trattativa con il giocatore sloveno.”