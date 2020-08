Reggina, Corazza e il Modena, il Ds Matteassi conferma: “Sta valutando”

Il bomber della scorsa stagione, Simone Corazza, potrebbe presto lasciare la Reggina. Sono parecchie le squadre interessate ad uno dei migliori e prolifici attaccanti, Modena e Palermo su tutte: ma il futuro si deciderà nei prossimi giorni. Intanto la trattativa tra l’entourage del calciatore, attualmente alla Reggina, e il Modena è al momento in stand by, così come conferma al Resto del Carlino il direttore sportivo degli emiliani, Luca Matteassi.

“La situazione di Corazza non si è evoluta – ha detto Matteassi – , è un giocatore con tanto mercato e sta valutando quale sia la miglior cosa da fare: non ha escluso una possibile permanenza a Reggio Calabria, dove ha un contratto importante. Posso dire che prenderemo tre attaccanti. Si stanno facendo tanti nomi, noi dobbiamo solo attendere il momento giusto per poter compiere le migliori operazioni possibili”.