Reggina, accelerata per Crisetig: firma attesa dopo ferragosto

Il Mirandes prova ad intromettersi nella trattativa tra il calciatore e gli amaranto, ma per la firma sul contratto dovrebbe mancare pochissimo

Una trattativa portata avanti da tempo dalla Reggina e che sta per essere ufficializzata. Lorenzo Crisetig sarà tra pochi giorni a Reggio Calabria per mettere nero su bianco e diventare un nuovo calciatore amaranto.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta del Sud, sul calciatore friulano c’è l’interferenza del Mirandes che vorrebbe tesserarlo anche per la prossima stagione. Da qui dunque l’accelerata da parte di Taibi e della Reggina, concentrata al momento sul fronte cessioni ma affatto disposta a perdere un calciatore con un curriculum che parla solo.

Ancora pochi giorni di attesa dunque, poiché, come riporta la Gazzetta del Sud, “Crisetig è atteso in città subito dopo ferragosto, per firmare un contratto biennale e diventare il quarto acquisto della Reggina griffata Serie B.”