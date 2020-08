Ludos Ravagnese, dalla Reggiomediterranea quattro importanti tasselli

La Ludos Ravagnese ha portato a termine una maxi-operazione con la Reggiomediterranea, assicurandosi ben quattro calciatori, due dei quali, tuttavia, già in forza alla formazione arancioblu.

Mister Aquilino e il suo staff potranno contare anche nella prossima stagione sul centrocampista Giovanni Bossi e sull’attaccante Luca Vigoroso, protagonista a suon di gol e assist nelle ultime due stagioni culminate con la vittoria del campionato di Prima Categoria e con il quarto posto in Promozione. Bossi e Vigoroso, dopo i prestiti delle scorse annate, passano alla Ludos Ravagnese a titolo definitivo.

Sempre dalla Reggiomediterranea approdano in prestito in arancioblu due giovani dal grande potenziale. Si tratta di Daniele Izzo, difensore centrale classe 2001 che ha già debuttato in Eccellenza ed ha anche vestito l’amaranto della Reggina Berretti, e di Domenico Bagnato, portiere classe 2003 che fa il suo ritorno a Ravagnese dopo aver fatto parte della squadra vittoriosa in Prima Categoria nel 2019.

Restando in tema di giovani, la Ludos Ravagnese ha anche annunciato il nome del nuovo allenatore della Under 19. Si tratta di Marco Bianchi, che vincendo da capitano il torneo di Prima Categoria un anno fa, l’anno dopo aver vinto anche in Promozione con il Bocale, aveva deciso di chiudere la propria carriera da calciatore. Per lui ha inizio una nuova avventura.