Locri, difesa d’alto livello con l’arrivo di Taverniti

Un altro big dell’Eccellenza sposa il progetto ambizioso del Locri. Ad irrobustire la difesa amaranto arriva infatti Davide Taverniti, uno dei centrali più esperti e qualitativamente apprezzati in Calabria.

Classe ’84, Taverniti è reduce da due secondi posti con la maglia della Reggiomediterranea; un bilancio positivo quello riguardante le sue esperienze in Eccellenza e che fa ben sperare per le ambizioni del Locri, visto che nelle sue due precedenti avventure nella massima categoria regionale aveva festeggiato la vittoria del campionato, con il Bagaladi prima e con la Gioiese poi.

Gran parte della carriera di Taverniti si è svolta in Serie D, dove ha sempre recitato un ruolo da protagonista indossando le maglie di Vibonese, Castrovillari, Valle Grecanica, Hinterreggio, Gioiese, Palmese e Cittanovese. Per lui anche esperienze fuori regione, sempre in Serie D: in Sicilia con Adrano e Messina, in Veneto con il San Polo Gemeaz e in Trentino Alto Adige con il Mezzocorona.

Un pacchetto difensivo di prim’ordine per mister Caridi, con Taverniti che si aggiunge ai già annunciati Davide e Vincenzo Aquino, ad Alessandro Dascoli e a Salvatore Manganaro.