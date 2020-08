Ex Reggina, Barillà verso Monza. Caravello: “Manca poco per ufficialità”

Già nei giorni scorsi il futuro di Antonino Barillà, centrocampista ex Reggina e attualmente al Parma sembrava essersi delineato.

Il Monza di Silvio Berlusconi, che sta assolutamente dominando il calciomercato, aveva messo gli occhi sul centrocampista reggino pronto ad accettare. Adesso arriva la conferma anche del procuratore di Barillà, Danilo Caravello che al portale monza-news.it, ha detto: “Il giocatore in queste due stagioni al Parma è stato benissimo, ma nel momento in cui si è palesata la possibilità di approdare al Monza ho ricevuto il suo mandato per portare avanti insieme alle società, al dottor Galliani e Antonelli questa trattativa. Una volta vinto il campionato di Serie C il suo nome era uno di quelli che potevano essere sondati, poi da cosa nasce cosa, c’era il bisogno di un giocatore in quel ruolo e la trattativa è nata in poco tempo, in perfetto stile Monza. Quanto manca per l’ufficialità? Poco, ma è chiaro che questi giorni sono un po’ delicati perché il giocatore è in vacanza, mentre io e il Dottor Galliani siamo fuori, Antonelli si è preso qualche giorno di pausa e quindi possiamo dire che se le cose si incastreranno come si sono incastrate fino ad ora l’ufficialità potrebbe arrivare dopo Ferragosto…”.