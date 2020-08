Reggina, Peli sempre più verso l’amaranto. Suggestione Faty, ritroverebbe Ménez

Che sia in entrata o in uscita, continua ad evolversi il mercato della Reggina, apparentemente fermo ma abbastanza dinamico dietro le quinte. Nonostante si volessero chiudere prima alcune operazioni in uscita, il club amaranto avrebbe già puntato qualche altro nome che potrebbe arrivare in riva allo Stretto.

Il primo è il giovane esterno Lorenzo Peli. Classe 2000′, di proprietà dell’Atalanta, il 20enne sarebbe ad un passo dal vestire la maglia amaranto, con Taibi che avrebbe già trovato gli accordi con l’Atalanta per il prestito del ragazzo. Dopo Plizzari, dunque, con molta probabilità sarà lui il secondo colpo under.

Sulla linea mediana invece, torna in auge il nome di un over, tra i primissimi nomi accostati agli amaranto in questa finestra di calciomercato. Su tratta di Ricardo Faty, svincolato dopo l’esperienza in Turchia con l’Ankaragucu. “Oltre che dalla caratura internazionale di Faty – si legge sulla Gazzetta del Sud – la Reggina è stimolata dall’idea di far tornare a giocare insieme Menez ed il centrocampista di origini senegalesi (i quali sono stati compagni di squadra nella Roma, nella stagione 2009/10), al punto da essersi incontrata in gran segreto, quindici giorni fa, con l’agente del classe 1986. Ad oggi non si puo’ tuttavia parlare di una trattativa vera e propria – conclude la Gazzetta – vista l’enorme distanza tra domanda ed offerta”.

Faty sarebbe dunque una suggestione, nonché un valore aggiunto in mezzo al campo vista la sua esperienza, ma ad oggi la richiesta di ingaggio del calciatore è considerata troppo elevata da parte della Reggina.