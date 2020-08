In questi giorni continueranno invece le trattative di calciomercato sia in entrata che in uscita che probabilmente si intensificheranno tra fine mese ed inizio settembre.

La squadra si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì 17 agosto per la ripresa delle attività”.

“Allenamento mattutino per la compagine amaranto. La squadra ha svolto la prima parte in palestra per poi trasferirsi sul campo numero uno dove è stato effettuato lavoro aerobico ed esercitazioni a tema con la palla. Nel finale il mister ha dato vita ad una partita a tutto campo.

Ripresa degli allenamenti fissata per la prossima settimana