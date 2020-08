Reggina, mercato in uscita: De Francesco, Zibert, Blondett, Corazza e non solo, la situazione

La prima metà di agosto sembrava essere il periodo delle prime cessioni, invece, a tredici giorni dall’inizio del mese, non vi è nulla di ufficiale a riguardo. I calciatori della Reggina sono richiesti da molteplici squadre, sia chiaro, per quando per un motivo e quando per un altro non si è ancora trovato un accordo totale per chiudere almeno un’operazione in uscita.

A fare il punto a riguardo è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, che spiega la situazione dei principali nomi in uscita. L’impressione, è che si dovrà aspettare almeno un’altra settimana. ”Dopo la frenata inerente il passaggio di Alberto De Francesco al Modena – si legge sul suddetto quotidiano – comincia a serpeggiare qualche interrogativo anche per il trasferimento di Urban Zibert alla Turris. La trattativa tra amaranto e corallini era decollata mercoledì 5 agosto, due giorni dopo invece il centrocampista sloveno aveva accettato Torre del Greco come sua prossima destinazione. Mancava solo l’annuncio ufficiale dunque, che però ancora non è arrivato. Un simile ritardo, così come l’esperienza del calciomercato insegna, vuol dire una cosa sola: qualcosa si è inceppato, proprio al momento della firma. Nelle prossime ore se ne saprà di più, e soprattutto si capirà se l’intoppo è superabile o meno”.

Un altro nome ”caldo” tra i partenti, è quello di Edoardo Blondett, sul quale era emerso, tra le altre, l’interesse del Catanzaro. ”Il difensore – si legge su Gazzetta del Sud – rientra nell’elenco dei calciatori chiesti dalla Turris alla Reggina, ma non sembra molto convinto di accettare la corte dei corallini. Diverso il discorso per quanto riguarda l’interessamento del Catanzaro, ma il club del Presidente Noto, in questo momento, sembra anch’esso impegnato più nelle uscite che nelle entrate. Ed allora, a spuntarla potrebbe essere la Viterbese. Gli etruschi hanno accelerato sia con la Reggina che con il procuratore del classe ’92, Costantino Nicoletti: una risposta definitiva, dovrebbe arrivare al massimo entro la prossima settimana”.

Infine, vi sono anche i nomi di Corazza e Rubin, entrambi della ”scuderia” D’Amico. La Reggina, infatti, avrebbe comunicato che oltre a quella dell’attaccante, si starebbe muovendo anche per la cessione dell’esterno.