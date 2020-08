Reggina, ultima doppia seduta della settimana: il report

Terza ed ultima doppia seduta della settimana per la Reggina di mister Toscano, che quest’oggi è tornata a faticare al centro sportivo Sant’Agata per il diciottesimo giorno di allenamento. Ultima doppia seduta della settimana per De Rose e compagni, che nella mattinata di domani si ritroveranno per un’unica sessione di allenamento prima di staccare la testa dal campo per qualche giorno e tornare nell’impianto di via delle industrie il 17 agosto.

Di seguito, il report del club:

Ultima doppia seduta della settimana per i calciatori amaranto. In mattinata la squadra ha svolto esercizi in palestra e lavoro aerobico sul campo.

Nel pomeriggio mister Toscano e il suo staff hanno predisposto l’attività sul rettangolo di gioco, dividendo il collettivo in due gruppi. Nel finale è andata in scena la classica partitella a campo ridotto.

La squadra si ritroverà domani mattina per l’ultima sessione antecedente al rompete le righe. I calciatori si ritroveranno al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì 17 agosto.