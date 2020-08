Reggina, la Turris tratta due centrocampisti amaranto su richiesta specifica

Per una neopromossa ambiziosa, ce n’è un’altra che non vorrà di certo recitare il ruolo di comparsa nell’anno del ritorno in Serie C. È il caso, rispettivamente, di Reggina e Turris, due compagini che hanno vinto i rispettivi campionati (di C e di D) conquistando due promozioni importanti e che mancavano da diversi anni a Reggio Calabria e Torre del Greco.

Due compagini, quella calabrese e quella campana, che potrebbero essere accomunate anche in chiave mercato. Sono infatti in corso dei contatti tra i due club, con la Turris che ha messo gli occhi su diversi calciatori in uscita dalla Reggina che presto potrebbero trasferirsi in Campania.

È il caso, tra gli altri, di due centrocampisti: Matti Lund Nielsen e Urban Zibert. Il primo, ricordiamo, è arrivato a Reggio Calabria a gennaio, mentre il secondo è rientrato dal prestito al Bisceglie. Il club corallino punta ad avere due elementi di esperienza a centrocampo ed è per questo che ha deciso di virare sui due calciatori in questione.

In seguito ai contatti, le parti hanno iniziato a trattare con la volontà che resta quella di chiudere questa doppia operazione, vantaggiosa per entrambi. La richiesta per il danese e per lo sloveno, tuttavia, sarebbe stata specifica, dal momento in cui sarebbe stato direttamente il tecnico della Turris, Franco Fabiano, a chiedere i due amaranto. E ad oggi, le probabilità di vedere sia Nielsen che Zibert in biancorosso sono in crescita.

a.c.