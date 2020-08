Gioiese, lunedì 17 agosto la presentazione ufficiale ai tifosi

Il momento di dare il via alla stagione 2020/2021 sta per arrivare per l’ambiziosa Gioiese di mister Ficarra. La storica compagine viola comincerà la preparazione tra pochi giorni, un countdown scandito quotidianamente anche attraverso le pagine social del club.

La squadra allestita dal presidente Pulimeni e dal suo entourage incontrerà i tifosi in concomitanza con l’avvio della preparazione, in una serata organizzata dal club per presentare protagonisti vecchi e nuovi alla città di Gioia Tauro. La presentazione avverrà lunedì 17 agosto, alle ore 22, presso Villa Caleo.

Sarà l’occasione per la Gioiese per riaccendere la passione dei tifosi a circa un mese dall’inizio delle partite ufficiali della nuova stagione, e lanciare il guanto di sfida alle altre protagoniste annunciate del campionato di Promozione.