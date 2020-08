Reggina, si pesca in casa Atalanta: in dirittura d’arrivo il giovane Lorenzo Peli

Alessandro Plizzari sarà il primo rinforzo under della Reggina 2020/21. Arrivato all’aeroporto di Reggio Calabria nella giornata di ieri, il giovane portiere di proprietà del Milan verrà ufficializzato tra oggi e domani, in seguito all’esito delle consuete visite mediche.

A lui, seguiranno altri calciatori con lo status di under e, tra questi, uno in particolare sembrerebbe essere molto vicino agli amaranto. Si tratta di Lorenzo Peli, esterno destro d’attacco di proprietà dell’Atalanta (nell’ultima stagione in prestito al Como), il quale sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Reggina. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud (che qualche settimana fa aveva svelato il nome del calciatore), che scrive: “Sarà lui, molto probabilmente, il prossimo under a vestire l’amaranto”.

“Dopo averlo visionato ripetutamente – continua – la Reggina è rimasta entusiasta delle potenzialità del giovane. La trattativa è più che avanzata, ma prima di vedere anche Peli in Calabria, è lecito attendersi qualche movimento in uscita”.