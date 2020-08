Reggina, l’arrivo di Plizzari cambia le gerarchie in porta, Guarna sarà il vice

Alessandro Plizzari, classe 2000, è il nuovo portiere della Reggina. Il calciatore di proprietà del Milan è giunto ieri in città, il tempo di completare le visite mediche nella giornata odierna e presto arriverà anche l’ufficialità da parte della società amaranto.

La formula dell’operazione è quella del prestito secco, con il Milan che probabilmente contribuirà al pagamento di una quota dell’ingaggio del giovane e promettente portiere.

Nonostante l’età Plizzari ha già all’attivo due campionati di serie B con la maglia di Ternana e Livorno, nella stagione appena conclusasi: di lui si parla un gran bene, e l’esperienza a Reggio si spera possa consentirgli di compiere il salto di qualità definitivo per uno dei portieri più promettenti del panorama calcistico italiano. Le sue due stagione in cadetteria non sono state fortunatissime: Plizzari è retrocesso con le entrambe le squadre.

L’arrivo del portiere scuola Milan cambia le gerarchie nello scacchiere amaranto, con Enrico Guarna che, dopo l’ottima stagione da titolare, potrebbe “scalare” nel ruolo di Vice di Plizzari, quasi a rappresentare una sorta di “chioccia” utile negli eventuali momenti di difficoltà e pronto ad assicurare affidabilità e certezze. Con Guarna che si avvia a restare a Reggio potrebbe essere ceduto in prestito Alessandro Farroni, portiere classe 1997, e giovane su cui la Reggina punta per il futuro. Per lui non mancano le pretendenti in serie C, campionato in cui ha dimostrato di poter essere protagonista. Probabile per lui una cessione in prestito, affinchè Farroni possa maturare esperienza nel ruolo di titolare ed essere pronto per il futuro.