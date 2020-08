Reggina, mercato in uscita: De Francesco-Modena in stand-by, Corazza attende. Sarao e Blondett…

Amaranto in uscita: la situazione dei quattro calciatori in questione

Nove. È il numero di cessioni che la Reggina dovrà effettuare per rientrare nel numero massimo consentito di 18 over in organico, che attualmente vede il club amaranto con ben 27 elementi nati antecedentemente il primo gennaio 1997. Dopodiché, per ogni altro acquisto over dovrà corrispondere una cessione con il medesimo status.

Anche a riguardo, la Reggina è molto attiva e costantemente vigile. Sono già stati individuati coloro i quali dovranno lasciare Reggio Calabria e si è già iniziato a trattare con altri club per la cessione di essi.

Qualche giorno fa avevamo scritto del possibile trasferimento di Alberto De Francesco al Modena, con la trattativa, che sembrava viaggiare spedita, che attualmente pare sia in stand-by. Lo riporta la Gazzetta del Sud, che nell’edizione scrive: “Quella di ieri sarebbe dovuta essere la giornata decisiva per il passaggio di Alberto De Francesco al Modena. Invece, l’operazione è rimasta in stand-by: da capire se si tratta di un normale rallentamento, oppure assisteremo ad un clamoroso dietrofront”.

In orbita Modena rimane anche Simone Corazza, sul quale il quotidiano annuncia: “in queste ore, sull’attaccante si è aggiunto anche l’Avellino (ad oggi in seconda fila rispetto agli emiliani), mentre a complicare ulteriormente la strada dei gialloblu potrebbe essere anche la volontà del calciatore, il quale sta pensando di prendere tempo, nella speranza che arrivi qualche chiamata dalla Serie B”.

Per Sarao e Blondett, invece, proseguono le sirene dalla C. Sull’attaccante, oltre al gradimento della Casertana, si registra il recente pressing del Gubbio. “Più tiepido l’interesse del Catanzaro – chiosa gazzetta – il cui vero obiettivo potrebbe essere Edoardo Blondett”.