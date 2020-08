Ex Reggina, il Monza prende Barillà, Castori riparte da Salerno

Ultime News

Mette a segno un bel colpo di mercato il Monasterace, alle prese con la costruzione della squadra per il secondo campionato consecutivo in Promozione. La compagine biancoazzurra si è assicurata l’esperienza e la qualità...

La Cittanovese piazza un bel colpo nel reparto offensivo annunciando l’accordo raggiunto con l’argentino Santiago Dorato, centravanti di spessore con una lunga militanza tra Serie D ed Eccellenza, già protagonista in...

Reggina

Tornano in campo gli amaranto di mister Toscano, oggi impegnati per il diciassettesimo giorno di allenamento presso il centro sportivo Sant’Agata. A dare comunicazione del lavoro svolto da Da Rose e compagni, come di...