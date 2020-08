Reggina, per Nielsen spunta la “pista” Turris. Il procuratore conferma

Manca ancora l’ufficialità per il passaggio di Urban Zibert dalla Reggina alla Turris, ma sul fatto che lo sloveno rappresenterà la prima uscita ufficiale di questo calciomercato estivo, non sembrano esserci dubbi.

La novità è invece rappresentata dall’interesse della neo promossa squadra campana nei confronti di Matti Lund Nielsen, centrocampista danese arrivato alla Reggina a gennaio ma che non ha mai veramente convinto lo staff tecnico e societario. Per via delle regole sugli over che caratterizzano la serie b, il danese è quindi in lista dei partenti. Alla Gazzetta del Sud l’agente del calciatore, Fabio Graziani, ha aperto le porte alla possibilità di vedere nelle fila dei corallini anche il centrocampista danese. “Si, confermo che la Turris è su Nielsen – dichiara Graziani alla Gazzetta del Sud-, si tratta di un forte interesse comunicatomi da qualche giorno. Reputo Torre del Greco una piazza importante ed appassionata, con una società che sta facendo davvero bene. Qualora si presentassero i giusti incastri, diventerebbe una soluzione gradita, dal momento che il calciatore vuole restare in Italia”.

Decisivo sarà il nodo relativo all’ingaggio, importante, di Nielsen. “E’ chiaro che quella dell’ingaggio sarà una delle tematiche che affronteremo -prosegue Graziani-, parlandone sia con la Reggina che con la Turris. Da parte nostra c’è un’apertura, questa settimana molto probabilmente sarà decisiva per capire se passeremo ad una trattativa vera e proprio”.