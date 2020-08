Reggina, ecco Plizzari: il giovane portiere è arrivato a Reggio Calabria (FOTO)

Era solo da limare l’accordo tra Reggina e Milan per Alessandro Plizzari. Raggiunta in questi giorni, l’intesa totale tra le parti (prestito secco annuale) ha portato il giovane portiere classe 2000 ad avere come prossima destinazione Reggio Calabria, il talento rossonero è atterrato pochi minuti fa.

Il volo è stato quello con partenza da Milano Linate e con arrivo al Tito Minniti di Reggio Calabria alle ore 15:40, dove ad attenderlo vi sono stati alcuni tifosi amaranto.

Adesso per Plizzari direzione Sant’Agata, mentre le visite mediche sono previste per la giornata di domani.

Antonio Calafiore